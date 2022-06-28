Глава ЕК выступила за общение с Путиным в рамках саммита G20

Урсула фон дер Ляйен не видит необходимости в бойкоте осеннего мероприятия.

Глава Европейской комиссии выступила против бойкота осеннего саммита G20 ("Большой двадцатки") в случае участия в нем российского президента Владимира Путина. Соответствующее заявление руководитель ЕК сделала в рамках своего интервью для немецкого телеканала ZDF, которое состоялось на полях саммита Группы Семи (G7) в баварском замке Эльмау.

Мы должны очень тщательно подумать о том, не парализуем ли мы всю G20, поэтому я не поддерживаю это. На мой взгляд, G20 слишком важна, в том числе для развивающихся стран, развивающихся рынков. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

По мнению европейской чиновницы, странам Евросоюза важно лично высказать российскому коллеге о том, что политики думают о нем и его внешней политике, как расценивают "такого рода действия". Урсула фон дер Ляйен говорила о проведении специальной военной операции на Украине. По мнению главы ЕК, для Брюсселя сейчас совершенно ясен вопрос о том, что ведение обычной предпринимательской деятельности с РФ не получится. Урсула фон дер Ляйен не видит поводов для "нормальности" в отношениях с Москвой.

Президент США прибыл на саммит G7.

Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten