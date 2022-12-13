Япония пообещала оставить в силе санкции против России и продолжить поддержку Украины

Хирокадзу Мацуно оценил речь Владимира Путина на параде 9 мая в Москве.

Правительство Японии будет сохранять в силе санкции против России и продолжать поддержку Украины. Об этом заявил в среду на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Соответствующее заявление генеральный секретарь местного кабинета министров сделал в ходе выступления на регулярном брифинге со СМИ в Токио. Чиновник повторил критику в отношении внешней политики Москвы. Таким образом эксперт ответил на вопрос корреспондента о выступлении лидера РФ Владимира Путина на Красной площади, когда глава государства на параде 9 мая объявил о развязанной Западом войне против России. В проблеме лидер РФ обвинил политические элиты коллективного Запада.

Мы будем продолжать жесткие санкции против России и мощную поддержку Украины....действия России не могут быть оправданы никакой причиной. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

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