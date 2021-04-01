Япония поддержала предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в ЕС

Сэйдзи Кихара считает важным поддерживать Украину в региональном коныликте.

Япония поддержала предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в Евросоюз. Соответствующее заявление сделал в рамках своего выступления на пресс-конференции с журналистами в Токио заместитель генерального секретаря местного правительства Сэйдзи Кихара.

ЕС показал свою солидарность с Украиной, которая столкнулась с российской агрессией, и Молдавией, которая принимает большое количество беженцев. Мы приветствуем. Сэйдзи Кихара, замгенсека кабмина Японии

Сэйдзи Кихара объяснил СМИ, что в текущей кризисной ситуации международное сообщество должно продолжать оказывать поддержку киевскому режиму. Вечером 23 июня главы государств и правительств ЕС в Брюсселе во время саммита приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны - кандидата. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что Украине нужно много работать и реформировать свои законы для того, чтобы дальше продвинуться по пути евроинтеграции.

Власти Японии сообщили о необходимости использования зеленой энергетики и АЭС в стране.

Фото и видео: YouTube / s zkeyのスーシーch