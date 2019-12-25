Власти Японии сообщили о необходимости использования зеленой энергетики и АЭС в стране

Фумио Кисида сообщил о возобновлении работы АЭС.

Власти Японии сообщили о необходимости использования возможности зеленой энергетики и возобновляемых энергоресурсов, а также собственных атомных энергетических станций ради обеспечения государственной энергетической безопасности при условии роста мировых цен на энергетические носители. Соответствующее заявление в ходе телевизионных дебатов с политическими лидерами местных партий сделал премьер-министр страны Фумио Кисида. Чиновник выступил в преддверии намеченных на 10 июля выборов в верхнюю палату японского парламента.

Я уже отмечал зеленую энергетику. Нам необходимо обеспечить стабильные и дешевые источники. Однако в нашем случае мы не можем полагаться только на один, необходимо использовать сочетание разных видов энергии. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

По словам руководителя японского кабинета министров, базовая позиция Токио заключается в том, чтобы возобновить функционирование АЭС при учете вопросов безопасности. Напомним, что до аварии на "Фукусиме-1" на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось около 30%. После временного вынужденного отказа от нее основная нагрузка по снабжению пользователей ресурсами страны легла на тепловые станции.

Кисида заявил об изменении политики в отношении России из-за Украины.

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