Кисида заявил об изменении политики в отношении России из-за Украины

Премьер Японии назвал основные достижения в работе правительства при его управлении.

Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил об изменении внешней политики политики в отношении России из-за украинского кризиса. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в рамках выступления на дебатах лидеров партий, которые состоялись в преддверии намеченных на 10 июля парламентских выборов в верхнюю палату законодательного органа государства.

После того, как началось вторжение на Украину, Япония, безусловно, в значительной мере пересмотрела свою политику на российском направлении. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Чиновник добавил участникам мероприятия, что принимаемые в Японии антироссийские решения, а также эпидемиологические меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции стали одними из ключевых решений его кабинета министров.

В Японии заявили, что будут работать с G7 над усилением давления на Россию.

Фото и видео: YouTube / TBS NEWS DIG Работает от JNN