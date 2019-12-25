Япония отказалась предоставить данные о попросившем убежище россиянине

Гражданин РФ якобы приплыл на лодке в Японию и попросил политического убежища в третьей стране.

Япония отказалась предоставить РФ информацию о человеке, который якобы приплыл с Курильских островов и попросил убежища. Об этом говорится на официальной странице генерального консульства России в Саппоро.

Отмечается, что в настоящее время россиянин находится в отделение иммиграционной службы. В японском Управлении безопасности на море заявили, что не располагают данными об этом человеке.

Начальник отдела иммиграционного контроля саппоровского отделения иммиграционной службы Японии, в ведении которого находится дело, объясняет невозможность сотрудничества с российским генконсульством отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтвержденным гражданством этого человека. из сообщения генконсульства РФ в Саппоро

В диппредставительстве отметили, что российская сторона намерена добиться от японских властей информации о гражданине РФ, если он является таковым.

О данном случае стало известно 21 августа. В полиции Японии заявили, что правоохранителями был задержан иностранец, который приплыл на резиновой лодке с острова Кунашир Курильского района Сахалинской области на Хоккайдо и попросил политического убежища в третьей стране.

Ранее чеченка Халимат Тарамова второй раз попыталась сбежать из Чечни в Дагестан.

Фото: pixabay.com