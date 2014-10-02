Халимат Тарамова во второй раз попыталась сбежать из Чечни

Ее задержали на границе с Дагестаном.

Чеченка Халимат Тарамова второй раз пыталась сбежать из Чечни в Дагестан. Об этом информирует Telegram-канал Baza.

Новую попытку побега девушка попыталась осуществить 31 июля. Она подождала, пока отца не будет дома, вызвала такси и уехала в сторону соседней республики. Отсутствие Тарамовой заметили ее родственники и обратились в правоохранительные органы. Маршрут девушки определили по камерам видеонаблюдения. Она была задержана на границе Чечни и Дагестана.

Напомним, ранее Тарамова сбежала из дома в начале июня текущего года по причине того, что ее неоднократно избивали. С 4 по 10 июня она жила в убежище для женщин, находящихся в кризисных ситуациях. 11 июня девушку насильно вывезли оттуда домой силовики вместе с ее отцом. Позднее министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что в отношении Халимат Тарамовой не применялись какие-либо действия, которые нарушали бы ее права, а все происходящее вокруг данной ситуации было "искусственно раздуто".

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Фото: Telegram / Baza