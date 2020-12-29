Япония опровергла информацию о решении отменить летнюю Олимпиаду

Решение о том, будут проводить Олимпиаду или нет, будет принято позже.

Япония опровергла информацию о негласном решении отменить летнюю Олимпиаду. С заявлением выступил заместитель генерального секретаря правительства Японии Манабу Сакаи. По его словам, вопрос проведения игр будет рассматриваться в ближайшее время. Об этом пишут "РИА Новости".

Я хочу категорически опровергнуть это, так как это не соответствует действительности. Манабу Сакаи, заместитель генерального секретаря правительства Японии

Решение о том, будут проводить Олимпиаду или нет, будет принято позже. При этом, подчеркнул Сакаи, до принятия решения правительство будет продолжать вести подготовку к играм.

Ранее МОК запретил Лукашенко участвовать в мероприятиях под эгидой организации. Свое решение МОК аргументировал тем, что руководство Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии "не защищает от политической дискриминации".

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