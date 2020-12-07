МОК запретил Лукашенко участвовать в мероприятиях под эгидой организации

Санкции не повлияют на выступление спортсменов из Белоруссии на Олимпиаде в Токио.

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил президенту Белоруссии Александру Лукашенко участвовать в мероприятиях под эгидой организации. Об этом на пресс-конференции заявил глава МОК Томас Бах.

Свое решение МОК аргументировал тем, что руководство Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии "не защищает от политической дискриминации". Такие же санкции касаются и первого вице-президента НОК Белоруссии Виктора Лукашенко. Меры в отношении руководства белорусского олимпийского комитета носят временный характер.

Санкции не повлияют на выступление спортсменов из Белоруссии на Олимпиаде в Токио.

Летняя Олимпиада должна состояться в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года, зимняя — в 2022 году в Пекине.

Ранее помощник Лукашенко заявил о снижении протестной активности в Белоруссии.

Видео: YouTube/ IOC Media