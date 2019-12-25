Япония опасается задержек с поставками вакцины в связи с ограничениями ЕС

Токио будет добиваться экспорта препарата по уже заключенным контрактам.

Япония опасается задержек с поставками вакцины в связи с ограничениями Евросоюза. Об этом сообщило местное агентство Киодо со ссылкой на заявление министра по делам административной реформы Таро Коно, которое чиновник сделал во время пресс-конференции. Спикер считает, что в настоящее время Токио может отстать в планах по вакцинации населения. По словам эксперта, существует вероятность" значительного разрыва" с первоначальным планом правительства.

Мы не можем твердо заручиться сроками поставок, и влияние внутри страны уже есть Таро Коно, японский министр

Коно напомнил, что будет требовать от ЕС скорейшего экспорта тех препаратов, по которым уже заключены контракты на поставку. Сейчас власти также ведут переговоры по поводу остальных поставок вакцины. По словам министра, сторона ЕС пообещала Японии "приложить максимальные усилия".

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