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Стрелки часов Судного дня оставили за 100 секунд до "ядерной полуночи"

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Полночь символизирует глобальную катастрофу.

Стрелку символических Часов Судного дня, которые отражают представление сотрудников журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" о том, насколько мир приблизился к ядерной войне, в 2021 году оставили на том же месте.

Стрелки часов находятся на значениях 23:58:20. До полуночи, которая символизирует глобальную катастрофу, осталось 100 секунд.

Глава издания Рейчел Бронсон объяснила, что пандемия коронавируса служит историческим тревожным сигналом того, что некоторые власти не готовы к решению проблем, связанных с ядерным оружием и изменением климатических условий.

Часы Судного дня впервые появились на обложке журнала в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки. Полночь – момент ядерного катаклизма. В прошлом году стрелку передвинули ближе к полуночи.

Ранее Япония не будет присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия.

Видео: Youtube/MARCA

 

Теги: катаклизмы, судный день, часы
Категории: Лента новостей,

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