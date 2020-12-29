Стрелки часов Судного дня оставили за 100 секунд до "ядерной полуночи"

Стрелку символических Часов Судного дня, которые отражают представление сотрудников журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" о том, насколько мир приблизился к ядерной войне, в 2021 году оставили на том же месте.
Стрелки часов находятся на значениях 23:58:20. До полуночи, которая символизирует глобальную катастрофу, осталось 100 секунд.
Глава издания Рейчел Бронсон объяснила, что пандемия коронавируса служит историческим тревожным сигналом того, что некоторые власти не готовы к решению проблем, связанных с ядерным оружием и изменением климатических условий.
Часы Судного дня впервые появились на обложке журнала в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки. Полночь – момент ядерного катаклизма. В прошлом году стрелку передвинули ближе к полуночи.
Ранее Япония не будет присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия.
Видео: Youtube/MARCA
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