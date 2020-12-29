Ёсихидэ Суга объяснил позицию Токио по данному вопросу.

Япония не будет присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия. Об этом на слушаниях в местном парламенте сообщил глава правительства Ёсихидэ Суга. Чиновник напомнил, что договор вступает в силу с 22 января.

У нас нет идеи подписывать этот договор. Более подходящим является следовать путем по реальному продвижению сокращения ядерного оружия Ёсихидэ Суга, премьер-министр Японии

Напомним, что осенью 2020 года состоялась международная кампания за уничтожение ядерного оружия. Договор о запрещении ядерного арсенала ратифицировали 50 государств. Документ запрещает разработку, тестирование, хранение, покупку, транспортировку и применение ядерного оружия. Страны "ядерного клуба", среди которых Россия, США, Китай, Франция и Великобритания отказались подписывать соглашение еще в 2018 году. Япония заявила, что несмотря на то, что не имеет собственного ядерного оружия, остается зависимой от "ядерного зонтика" США.

Япония опровергла информацию о решении отменить летнюю Олимпиаду.

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