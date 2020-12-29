Премьер Японии заявил о необходимости решить вопрос о южной части Курил

Премьер-министр рассказал, что надеется на развитие русско-японских отношений по всем направлениям.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о необходимости решить вопрос о южной части Курил. Его слова приводит ТАСС.

Вопрос о северных территориях не следует передавать будущим поколениям. Есихидэ Суга, премьер-министр Японии

По его словам, его кабинет министров будет проводить такую же политику, как и его предшественник Синдзо Абэ. Премьер-министр рассказал, что надеется на развитие русско-японских отношений по всем направлениям — в том числе по заключению мирного договора.

Ранее Япония полностью запретила въезд иностранцам.

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