Премьер Японии заявил о необходимости решить вопрос о южной части Курил

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о необходимости решить вопрос о южной части Курил. Его слова приводит ТАСС.
Вопрос о северных территориях не следует передавать будущим поколениям.
Есихидэ Суга, премьер-министр Японии
По его словам, его кабинет министров будет проводить такую же политику, как и его предшественник Синдзо Абэ. Премьер-министр рассказал, что надеется на развитие русско-японских отношений по всем направлениям — в том числе по заключению мирного договора.
Ранее Япония полностью запретила въезд иностранцам.
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