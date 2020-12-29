Япония полностью запретила въезд иностранцам

Запрет также распространяется на бизнесменов, у которых были специальные соглашения на въезд и выезд.

Власти Японии полностью запретили въезд иностранцам, включая бизнесменов, до 7 февраля. Об этом заявила премьер-министр страны Есихидэ Суга на пресс-конференции в Токио. Его слова приводит ТАСС.

Суга отметил, что на это решение повлиял тот факт, что власти выявили еще один штамм коронавируса у приезжего из Бразилии. При этом, по его словам, среди тех, кто въезжал и выезжал из Японии по действующим соглашения о бизнес-поездках, не было зафиксировано новых случаев заражения. Такие соглашения могли получить бизнесмены из 11 стран, в число которых входят Китай, Южная Корея, Малайзия, Сингапур и другие.

Отметим, что с 28 декабря в Японии перестали выдавать новые визы иностранным гражданам после обнаружения нового штамма COVID-19.

Ранее стало известно, что Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией.

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