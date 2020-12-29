Запрет на пассажирские перелет будет действовать до 1 февраля 2021 года включительно.

Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией. Об этом заявили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на информацию. полученную от оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавируса. Чиновники уточнили, что введенный запрет на пассажирские перелеты между РФ и Британией продлится до 1 февраля 2021 года включительно.

Напомним, что правительство России объявило о прекращении авиасообщения с Великобританией 22 декабря 2020 года. Такая мера связана с выявлением на территории островного государства нового штамма коронавируса. Приостановке рейсов касается регулярных и нерегулярных рейсов. Бизнес-авиация может совершать перелеты только при получении специального разрешения от оперативного штаба.

Депутат Госдумы предложил временно остановить авиасообщение со всеми странами.

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