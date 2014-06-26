Япония официально уведомила РФ о задержании россиянина на Хоккайдо

Возможно, его передадут российской стороне на следующей неделе.

Япония официально уведомила о задержании россиянина, который на прошлой неделе приплыл на Хоккайдо с острова Кунашир. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генеральное консульство РФ в Саппоро.

В пятницу мы получили официальное уведомление о задержании данного гражданина России для проведения дальнейших разбирательств. из сообщения генконсульства РФ в Саппоро

По данным издания Hokkaido, россиянину не присвоят статус беженца. Отмечается, что его передадут дипломатическому представительству РФ в Саппоро на следующей неделе, однако официального подтверждения данной информации нет.

Напомним, о данном случае стало известно 21 августа. В полиции Японии заявили, что правоохранителями был задержан иностранец, который приплыл на резиновой лодке с острова Кунашир Курильского района Сахалинской области на Хоккайдо и попросил политического убежища в третьей стране.

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