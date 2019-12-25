ФСБ рассекретила имена украинских карателей в годы Великой Отечественной войны

Информация была представлена в рамках проекта "Без срока давности".

Управление Федеральной службы безопасности России по Орловской области рассекретила имена украинцев, которые причастны к казням мирных жителей во время Великой Отечественной Войны. С документами ознакомились "РИА Новости".

Информация была опубликована в рамках проекта "Без срока давности". В распоряжении агентства оказались протоколы допросов.

Так, среди документов имеется протокол допроса некоего Александра Родина, который состоял в отряде "Украинская компания", сформировавшемся в 1942 году по указу генерала Ганса Шлеммера. По данным ФСБ, отряд осуществлял расправы над местными жителями Знаменского района, в ходе которых было убито 170 человек.

Родин на допросе отметил, что командиром "Украинской компании" являлся экс-командир Красной Армии Николай Мирошниченко по прозвищу "Гетман", который сдался гитлеровцам в первый год Великой Отечественной войны.

Всего Родин назвал более десяти палачей. По его словам, одного из них – командира первого взвода Ивана Баюрова – немцы отправили в концентрационный лагерь несмотря на его активное участие в казнях советских граждан.

Сам Родин признался, что убил семь человек, в числе которых были трое маленьких детей.

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