Япония начала сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в океан

Процедуру сброса воды показали в прямом эфире ведущие японские телекомпании.

Японcкая компания ТЕРСО начала сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. Об этом сообщает "РИА Новости".

Процедуру сброса воды показали в прямом эфире ведущие японские телекомпании. Решение было одобрено правительством во вторник, 22 августа. После этого компания начала заливать в резервуар воду, которую до этого очистили от радионуклидов.

Также сообщается, что в связи с этим в Приморском крае усилили радиационный контроль за рыбой и другими морепродуктами из Японии.

Ранее мы сообщали, что Япония вводит запрет на ввоз в Россию автомобилей определенной мощности.

Видео: Telegram / РИА Новости