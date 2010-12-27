  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На сайте Олимпиады-2020 Япония включила Южные Курилы в свои территории
Сегодня, 9:18
25
nastya960

На сайте Олимпиады-2020 Япония включила Южные Курилы в свои территории

0 0

Япония считает своими острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. И протестует из-за деятельности России на этих территориях.

На сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня четыре российских острова Южных Курил включили в территорию Японии. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи прикрепили на картах к провинции Хоккайдо.

Япония считает эти острова своими и протестует из-за деятельности России на этих территориях. Хотя по итогам окончания Второй мировой войны острова отошли СССР, но Япония так этого и не признала. Именно из-за этого вопроса Москва и Токио до сих пор не могут подписать мирный договор.

Также в июле текущего года Москва выразила протест из-за ролика на саммите G20, где Япония обозначила Курильские острова своими.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Ранее Владимир Путин заявил об отсутствии планов отдавать Курилы.

Теги: курилы, олимпийские игры, япония
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии