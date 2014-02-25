Япония изучает влияние указа Путина о "Сахалине-2"

Сэйдзи Кихара рассказал, что Токио пока что не будет принимать никакие шаги по вопросу смены оператора нефтегазового проекта.

Япония изучает влияние указа российского президента Владимира Путина о "Сахалине-2". Соответствующее заявление в рамках регулярной пресс-конференции в Токио сделал заместитель генерального секретаря местного правительства Сэйдзи Кихара. Чиновник отметил, что власти не могут допустить ущемления прав Японии в сфере добычи полезных ископаемых. На текущий момент чиновники изучают цели российской стороны и общий фон ситуации, на основании которого были приняты данные шаги в Кремле.

Мы изучаем вопрос того, что будет происходить с долей японских предприятий в проекте "Сахалин-2", а также вопрос влияния на импорт в Японию СПГ. Таким образом, я не могу в настоящее время ответить о наших дальнейших шагах. Сэйдзи Кихара, замгенсека кабмина Японии

Напомним, что российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере. Они связаны с недружественным поведением ряда стран. В частности, в одном из документов говорится о смене компании-оператора в крупном нефтегазовом проекте "Сахалин-2" на новое юридическое лицо. К нему перейдут обязанности и права от Sakhalin Energy. Имущество Sakhalin Energy станет государственной собственностью России. Компания одновременно с этим безвозмездно передает в пользование проект "Сахалин-2" новому оператору.

Премьер Японии и президент Южной Кореи впервые встретились в Мадриде.

Фото и видео: YouTube / s zkeyのスーシーch