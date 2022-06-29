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Премьер Японии и президент Южной Кореи впервые встретились в Мадриде

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Есихико Исодзаки рассказал о намерении Токио улучшить отношения с Сеулом.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ель впервые встретились в Мадриде на саммите НАТО. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь местного правительства на регулярной пресс-конференции в Токио.Общение между чиновниками состоялось на торжественном банкете.

Обменялись очень краткими приветствиями. Кисида выразил намерение приложить все силы для оздоровления отношений, которые сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии.

Есихико Исодзаки, генсек кабмина Японии

Есихико Исодзаки напомнил о том, что на полях саммита НАТО состоялась первая с 2017 года трехсторонняя встреча лидеров США, Японии и Южной Кореи. Фумио Кисида не был на инаугурации Юн Сок Еля из-за охлаждения японо-южнокорейских отношений. Основные противоречия касаются вопросов так называемых "женщин для утешения", а также подневольной рабочей силы корейцев на заводах Японии во времена Второй мировой войны.

Япония обсудит на саммитах G7 и НАТО Украину и ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Фото и видео: YouTube / s zkeyのスーシーch

Теги: ёсихико исодзаки, мадрид, нато, фумио кисида, южная корея, япония
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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