Сэйдзи Кихара назвал приоритетные темы для международных встреч в Германии и Испании.

Япония обсудит на саммитах G7 и НАТО Украину и ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами в Токио сделал заместитель генерального секретаря местного правительства Сэйдзи Кихара. Чиновник заметил, что делегаты поднимут на мероприятиях и другие значимые международные вопросы. В частности, речь идет о климатических изменениях и проблемах в экономическом плане.

Очень важно на предстоящем саммите G7 подтвердить сплоченность в отношении агрессии РФ на Украине. Также мы рассчитываем провести обмен мнениями по ситуации в ИТР. Сэйдзи Кихара, замгенсека Японии

Сэйдзи Кихара пояснил СМИ, что встреча японского премьер-министра Фумио Кисиды будет использована как возможность для укрепления взаимного сотрудничества по темам, касающихся реакции на российскую агрессию. Напомним, что встреча лидеров стран "семерки" запланирована на 26-28 июня. Событие состоится в замке Эльмау, находящимся рядом с городом Гармиш-Партенкирхен в Баварии.

Япония поддержала предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в ЕС.

Фото и видео: YouTube / s zkeyのスーシーch