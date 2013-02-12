Япония инвестирует $73 млрд в энергетику США

Отмечается, что Токио вложит деньги в строительство проектов в Теннесси, Алабаме, Пенсильвании и Техасе.

Япония инвестирует 73 млрд долларов в энергетику США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление двух стран, распространенном аппаратом американского представителя на торговых переговорах

В опубликованном документе отмечается ,что речь идет о вложениях Токио в строительство малых модульных реакторов компанией GE Vernova Hitachi в штатах Теннеcси и Алабама. Стоимость проекта оценивается в 40 млрд долларов.

Также обе страны намерены обеспечить строительство инфраструктуры по генерации электроэнергии на природном газе в Пенсильвании и Техасе. Эти проекты оцениваются в 17 и 16 млрд долларов соответственно.

