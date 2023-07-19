Японцы вручную подвинули старинный замок Хиросаки весом 360 тонн

Необычное событие произошло в японской префектуре Аомори. Около двух тысяч человек вручную передвигали 360-тонную башню замка Хиросаки ближе к её историческому месту. Сооружение удалось сдвинуть более чем на два метра в рамках масштабной реставрации, сообщило The Yomiuri Shimbun.
Участники мероприятия тянули 30-метровые канаты сменяющими друг друга группами. Для перемещения использовали старинную японскую технологию хикия: когда здание целиком устанавливают на систему роликов и рельсов.
По данным издания, на мероприятие поступило более 8 тысяч заявок, из которых организаторы отобрали 1800 человек. В первый день башню удалось протянуть на 1,13 метра, во второй — ещё на 1,09. Участие принимали местные жители и волонтёры.
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Фото: соцсеть X|Yousef
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