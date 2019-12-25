Японцы восхитились ледоколом "Арктика"

Жители Японии с интересом откликнулись на публикацию канала, где рассказывалось о российском атомном ледоколе нового поколения "Арктика.

Японцы восхитились ледоколом Арктики после публикации национального телевидения Японии.

Японская телерадиокомпания NHK опубликовала на своем сайте статью о российском ледоколе Арктика, который был построен на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге. Сейчас там строятся серийные атомные ледоходы "Сибирь" и "Урал".

В публикации автор отмечает, что Россия с такими атомоходами делает серьезную заявку на доминирование в освоении Арктики. Японии очень живо откликнулись на эту публикацию, отметив, что "Арктика" просто гигантский корабль.

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Фото:psinom.ru