Ян Гагин считает, что Артемовск потерян для Украины

СОветник врио главы ДНР оценил шансы ВСУ выстоять в городе.

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Ян Гагин рассказал о том, что город Артемовск (украинское название - Бахмут) потерян для киевского режима, а в настоящее время вопрос стоит только в дате, когда произойдет взятие этого населенного пункта под контроль Вооруженных сил России. Такое мнение эксперт сделал в эфире телеканала "Россия-1", выступая в программе "60 минут".

Но давать прогнозы сложно. <…> Основное, что сейчас Артемовск хорошо контролируется. И противник сам признает, что не может снабжать свой гарнизон, который практически обречен. Ян Гагин, советник врио главы ДНР

Эксперт напомнил журналистам о том, что в регионе проведения специальной военной операции российские силы "работают" практически в центральном районе Артемовска. На текущий момент город еще не взят в окружение. Однако до сих пор у противников нет возможности подвозить себе новую технику и боеприпасы или проводить ротацию сил.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИМ