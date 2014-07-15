Пушилин пообещал вернуться в Красный Лиман

Врио главы ДНР рассказал Владимиру Соловьеву о ситуации на СВО.

На краснолиманском направлении проведения специальной военной операции идет позиционная борьба с применением артиллерии. Соответствующей информацией в эфире проекта "Соловьев Live" поделился временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Российский чиновник пояснил, что войска обязательно вернутся в Красный Лиман и освободят его из-заод контроля киевского режима.

У нас в поле зрения сейчас краснолиманское направление, для нас очень болезненно было, когда мы вынуждены были оставить. Но мы вернемся обязательно. И я думаю, что этот период не за горами. Денси Пушилин, врио главы ДНР

Напомним, что освобожденный в конце мая 2022 года Красный Лиман был возвращен украинскими властями под свой контроль осенью. Это произошло после того, как российские Вооруженные силы вывели из города своих солдат из-за угрозы окружения противником. Военные заняли более выгодные рубежи. В начале февраля 2023 года Денис Пушилин уведомил общественность в том, что российские силы успешно наступают в окрестностях Северска. Освобождение этого населенного пункта стратегически важно для дальнейшего похода на Красный Лиман.

Пушилин подтвердил освобождение района Ступки в Артемовске.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live