  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:25
124
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пушилин подтвердил освобождение района Ступки в Артемовске

0 0

В ДНр оценили ситуацию по артемовскому направлению СВО.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал серьезным успехом освобождение микрорайона Ступки в городе Артемовске (украинское название - Бахмут). В эфире проекта "Соловьев Live" российский чиновник пояснил, что боевые подразделения частной военной компании "Вагнер" смогли полностью взять под свой контроль данный микрорайон. Специалист напомнил о том, что боевые действия ведутся за каждый дом, освобождается поселок за поселком.

Безусловно, там есть успех у ребят, у "вагнеров". Они в непростых условиях, но продолжают движение вперед, чтобы противник ни делал, поселок за поселком освобождают. И сейчас район Ступки освободили.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

Участник СВО заявил, что время переговоров с Украиной еще не пришло.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: артемовск, денис пушилин, соловьёв live, ступка
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии