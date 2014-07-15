Пушилин подтвердил освобождение района Ступки в Артемовске

В ДНр оценили ситуацию по артемовскому направлению СВО.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал серьезным успехом освобождение микрорайона Ступки в городе Артемовске (украинское название - Бахмут). В эфире проекта "Соловьев Live" российский чиновник пояснил, что боевые подразделения частной военной компании "Вагнер" смогли полностью взять под свой контроль данный микрорайон. Специалист напомнил о том, что боевые действия ведутся за каждый дом, освобождается поселок за поселком.

Безусловно, там есть успех у ребят, у "вагнеров". Они в непростых условиях, но продолжают движение вперед, чтобы противник ни делал, поселок за поселком освобождают. И сейчас район Ступки освободили. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Участник СВО заявил, что время переговоров с Украиной еще не пришло.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live