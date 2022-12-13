Участник СВО заявил, что время переговоров с Украиной еще не пришло

Денис Скакуновский оценил шансы армии РФ для победы над ВСУ.

Участник российской специальной военной операции на Украине Денис Скакуновский заявил журналистам "РИА Новостей" рассказал о том, что время переговоров с украинскими властями и презиентом Владимиром Зеленским еще не пришло. По словам бойца, страна должна изначально "доказать и показать" всему миру свою позицию, а уже потом эти государства будут слушать то, что скажет Москва. Такое мнение военный огласил в кулуарах Гостиного двора в Москве, где сегодня в 12 часов с посланием к Федеральному собранию выступил российский лидер Владимир Путин.

Сейчас нет смысла идти на переговоры, потому что мы не готовы уступить. Смысла нет уступать. Сейчас рано для переговоров. В любом случае СВО закончится переговорами. Денис Скакуновский, участник СВО

По мнению военного, Россия не может проиграть в этом сражении против киевского режима, а все поставленные руководством Кремля цели будут осуществлены. Денис Скакуновский пояснил, что уже после этого Москва будет вести переговоры и с Владимиром Зеленским, и с американским лидером Джо Байденом. Специалист уверен в том, что у армии есть все необходимое для победы, осталось только "дождаться команды идти вперед".

Пушилин назвал возможные темы послания президента РФ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости