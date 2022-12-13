Пушилин назвал возможные темы послания президента РФ

Врио главы ДНР полагает, что внимание будет уделено организации СВО и соцпомощи населению страны.

Временно исполняющий главы Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал российским журналистами в Москве возможные темы послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию. По мнению чиновника одной из новых территорий страны, глава государства поднимет перед сенаторами и депутатами, а также членами правительства темы, которые касаются социально-экономической поддержки граждан, а также проведения специальной военной операции на Украине. Чиновник пояснил, что уже сейчас жители ДНР уже получают от государства пенсии и необходимые льготные пособия. По мнению эксперта, в регионе остался ряд пробелов, связанных с отличием местного законодательства от российского. Однако эти моменты будут быстро устраняться местными властями.

Напомним, что прямая трансляция послания Владимира Путина из Гостиного двора в 2023 году запланирована на 12 часов дня 21 февраля.

Пушилин: предприятия украинских олигархов в ДНР перешли в собственность России.

Фото и видео: Telegram / Телеканал Звезда