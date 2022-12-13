Пушилин: предприятия украинских олигархов в ДНР перешли в собственность России

Врио главы ДНР рассказал о национализации собственности предпринимателей из Украины.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о том, что украинских олигархов в ДНР перешли в собственность России. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт подтвердил, что уже введено в работу решение правительства о механизме национализации компаний. Процедура утверждена кабинетом министров РФ, запущено доверительное управление.

Ничего Ринату Ахметову на Донбассе уже не принадлежит. Всё это собственность государства. Все соответствующие решения уже приняты. Предприятия, которые будут продолжать работать. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Денис Пушилин добавил, что кроме Рината Ахметова есть значительный список "негодяев" в санкционном списке, чье имущество перешло под контроль российского государства. По мнению чиновника, в вопросе ведения бизнеса "врагам и преступникам" нет места в ДНР.

Пушилин заявил, что инициатива на передовой принадлежит российской армии.

Фото и видео: Вконтакте / ФСБ - ПРОСЛУШКА, RT