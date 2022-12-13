Пушилин заявил, что инициатива на передовой принадлежит российской армии

Врио главы ДНР рассказал о ситуации на СВО.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что инициатива на передовой в зоне проведения специальной военной операции на Украине принадлежит российской армии. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт пояснил, что практически по всем направления сражений на Донбассе ведется позиционная борьба при преимуществе ВС РФ. Однако Вооруженные силы Украины наносят ущерб гражданскому населению на тех территориях, на которых еще могут это сделать. Также противник повреждает и объекты критически важной инфраструктуры.

Это касается преимущественно Донецка – это четыре района, которые практически постоянно находятся под обстрелом: Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский. Это Ясиноватая, Макеевка, Горловка. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Поднимая тему Краснолиманского направления. Денис Пушилин счел, то обстановку в регионе по линии соприкосновения можно назвать стабильной. Там регулярно происходят "артиллерийские дуэли" и ведется позиционная борьба между ВС РФ и ВСУ. По Угледарскому направлению военные могут продвигаться вперед. Однако это происходит не так быстро из-за дополнительной переброске сил противника.

Российские силы уничтожили подразделение украинских боевиков под Авдеевкой.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live