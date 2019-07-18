Речной яхт-клуб профсоюзов на Петровской косе закрывается

Командор передал яхтсменам распоряжение главы федерации профсоюзов.

Речной яхт-клуб профсоюзов на Петровской косе в Петербурге закрывается. По информации "Фонтанка", владельцы пришвартованных у клуба яхт получили соответствующие письма от председателя федерации профсоюза Петербурга и Ленобласти Владимира Дербина.

Командор Валентин Наумов, получивший распоряжение Дербина, передал яхтсменам, что яхты необходимо поднять и разоружить, понтоны вскоре уберут. Участникам предложили эвакуировать судна до регаты в Яхт-клуб Петербурга. Сам Дербин пока отказался комментировать информацию.

Территорию яхт-клуба долгое время не оставляют в покое. Совсем недавно судебные приставы оставили клуб без выхода на сушу и потребовали освободить акваторию от имущества.

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Фото: central-yacht-club.ru