Речной яхт-клуб профсоюзов на Петровской косе закрывается

Речной яхт-клуб профсоюзов на Петровской косе в Петербурге закрывается. По информации "Фонтанка", владельцы пришвартованных у клуба яхт получили соответствующие письма от председателя федерации профсоюза Петербурга и Ленобласти Владимира Дербина.
Командор Валентин Наумов, получивший распоряжение Дербина, передал яхтсменам, что яхты необходимо поднять и разоружить, понтоны вскоре уберут. Участникам предложили эвакуировать судна до регаты в Яхт-клуб Петербурга. Сам Дербин пока отказался комментировать информацию.
Территорию яхт-клуба долгое время не оставляют в покое. Совсем недавно судебные приставы оставили клуб без выхода на сушу и потребовали освободить акваторию от имущества.
Ранее мы рассказывали, что фрегат "Штандарт" может вернуться в Петербург в 2021-м году.
Фото: central-yacht-club.ru
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