Фрегат "Штандарт" может вернуться в Петербурге в 2021-м году спустя 11 лет

Судну пришлось покинуть Россию в 2009.

Фрегат "Штандарт" получил полновесную государственную регистрацию как спортивное учебное судно. Пользователи надеются, что теперь он сможет вернуться в Петербург. Информация об этом появилась на странице судна в Instagram.

Согласно полученным документам, разрешается 36 человек экипажа и плавание в 200 милях от порта-укрытия при силе ветра о 28 м/c.

Теперь, будем надеяться, бюрократические неурядицы позади. говорится в сообщении.

Скорее всего, фрегат вернется в Россию не раньше июня 2021-го года.

Судно является репликой военного корабля Петра Первого, оно было построено в 1999-м году. В 2009 году "Штандарт" был вынужден покинуть Россию из-за бюрократических проблем.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что экспозиция на корабле "Полтава" с манекенами и сюжетами дополненной реальности готовится к открытию в сентябре.

Видео: varvaramarx / Instagram