Экспозиция на корабле "Полтава" с манекенами и сюжетами дополненной реальности готовится к открытию в сентябре

На сроки может повлиять реконструкция гавани, а также ограничительные меры из-за эпидемиологической обстановки.

В этом году на копии первого линейного корабля Балтийского флота "Полтава" откроется экспозиция, посвященная службе и быту на корабле времен Петра I. Создатели музея ставят перед собой цель уничтожить для посетителя "четвертую стену" и максимально погрузить его в эпоху. О том, какой будет экспозиция, и как на ее развитие повлияла пандемия коронавируса, рассказала Piter.TV руководитель проектов Яхт-клуба Санкт-Петербурга Елена Соловьева.

У посетителя будет возможность переместиться на 300 лет назад и посмотреть, как служили и жили люди на корабле во времена Петра. Мы делаем экспозицию такой, чтобы посетитель не наблюдал что-то через стекло, а мог взаимодействовать с экспонатами. Например, можно будет взять на руки огнестрельное оружие того времени, ощутить, сколько оно весило. рассказала Елена Соловьева.

Кроме того, для посетителей подготовят несколько сюжетов в дополненной реальности.

Подготовка экспозиции началась в ноября 2019. Ее должны были завершить в июне, но из-за пандемии коронавируса сроки пришлось перенести. Дело в том, что не все подрядчики могли работать в это время: историческая реконструкция подразумевает знакомство с подлинными объектами эпохи, некоторые из которых хранятся в музеях. В период ограничительных мер в музеи было не попасть.

Надеемся, что до конца июля мы уложимся со всеми исправлениями, и основная экспозиция будет готова. Как только "Полтаве" будет куда встать и безопасно ее подать, я думаю, ее можно будет посещать [прим. Piter.TV ― гавань сейчас находится на реконструкции]. Вероятнее всего, это будет в сентябре.

Руководитель проектов Яхт-клуба также отметила, что в связи с нынешними обстоятельствами сложно что-то прогнозировать. На сроки открытия корабля также влияют ограничительные меры. По словам Соловьевой, на судне может поместиться около 200 человек, но в новых обстоятельствах, возможно, придется скорректировать условия посещения. На "Полтаве" не планируют полностью отказываться от групповых экскурсий, однако самостоятельное изучение корабля будет в приоритете. Их будут проводить в том случае, если это будет востребовано у посетителей. На знакомство со всеми объектами понадобится около часа.

Ранее экскурсии были на корабле потому, что на нем по сути ничего не было. Если вы сейчас зайдете на камбуз, там будет печь, из нее будет валить пар, там будут стоять манекены. Заходя, вы будете погружаться в определенную атмосферу. сказала Елена Соловьева.

Стоимость билета на данный момент не определена, но она не будет выходить за пределы "адекватной цены по Санкт-Петербургу".

Также вокруг "Полтавы" собираются возвести специальную гавань и культурно-исторический центр. Заказчиком выступает "Газпром". По данным на май 2020, выполнение работ по капитальному строительству I этапа планируется завершить в январе 2022 года.

Напомним, в 54-пушечный линейный корабль "Полтава" был спущен на воду в мае 2018 года. Судно представляет собой копию первого крупного корабля военно-морского флота. Оно было воссоздано в музейных целях. Оригинал был построен на Адмиралтейских верфях в 1712 году.

Фото: vk.com/poltavaship

Видео: YouTube/ Saint Petersburg Yacht Club