Газпром направит 5 млрд рублей на создание пристани для реплики "Полтавы"

Выполнение работ по капитальному строительству I этапа (гидротехнические сооружения) планируется завершить в январе 2022 года.

"Газпром" подтвердил планы потратить 5 млрд рублей на специальную гавань для исторического корабля "Полтава" . Финансирование запланировано на текущий год.

Выполнение работ по капитальному строительству I этапа (гидротехнические сооружения) планируется завершить в январе 2022 года. Объект будет находиться недалеко от МФК "Лахта центр". Также еще 9,9 миллиона рублей потратят на авторский надзор за реализацией проекта.

Во время первого этапа работ будет построен культурно-исторический центр для экспозиции реплики парусника. Это будет одноэтажное здание с подвалом, эксплуатируемой кровлей и двумя одноэтажными надземными павильонами. Центр поделят на две части – для посетителей и работников. В первой части для посетителей будут работать экспозиции, кафе, магазин с сувенирами. В служебной зоне будут ремонтные мастерские, кладовые и другие технические помещения. Для проезда к комплексу будет проложена автомобильная дорога.

Парусный линейный 54-пушечный корабль 4 ранга "Полтава был спущен на воду со стапеля Санкт-Петербургского адмиралтейства 15 июня 1712 года. Это был первый линейный корабль Балтийского флота, в его строительстве участвовал сам Петр I.

В День города (27 мая) реплика "Полтавы" в натуральную величину была спущена на воду.

В реконструкцию бывшего кинотеатра "Максим" будет вложено 266 миллионов рублей.

Видео: YouTube/ Saint Petersburg Yacht Club