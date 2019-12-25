В реконструкцию бывшего кинотеатра "Максим" будет вложено 266 миллионов рублей

В здании будет размещено два зрительных зала.

В реконструкцию бывшего кинотеатра "Максим" на Ланском шоссе будет вложено более 266 миллионов рублей. Закупку, в рамках которой планируется найти исполнителя работ, разместило Санкт-Петербугское ГБУ "Приморский культурный центр".

Во время предстоящих работ пройдут демонтаж части существующих и возведение новых кирпичных стен и перегородок, кровли.

Согласно проектной документации, после реконструкции на первом этаже будет расположен зрительный зал на 576 мест, а на втором – на 223 места.

В цокольном этаже разместятся фойе, гримерные, репетиционный зал.

Здание построили более полувека тому назад - в 1968 году. Здесь был кинотеатр.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Приморском районе показали дизайн обновленного кинотеатра "Максим", здание советских времен намерены превратить в мультимедийное пространство.

Фото: Piter.tv