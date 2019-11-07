В Приморском районе показали дизайн обновленного кинотеатра "Максим"

Здание советских времен намерены превратить в мультимедийное пространство.

Власти Приморского района показали дизайн обновленного кинотеатра "Максим". Об этом сообщает "Петербургский дневник" .

Здание советских времен намерены превратить в мультимедийное пространство. Известно, в "Максим" появится не только кинотеатр на 799 посадочных мест, но и лектории. Кроме того, в здании смогут проводить спектакли и фестивали. Также в "Максим" организуют различные выставки.

""Максим" – это больше, чем кинотеатр, это часть пусть и новой, но все-таки истории для многих петербуржцев. Я ходил в этот кинотеатр на свидания со своей будущей супругой", – отметил глава администрации Приморского района Николай Цед.

Летом текущего года администрация Приморского района заключила контракт на капитальный ремонт. Здание построено 1968 году.

"Максим" сможет принять первых посетителей в 2021 году.

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Фото:предоставлено "Петербургскому дневнику " администрацией Приморского района