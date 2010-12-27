Филологи поддержали решение об общеобязательном употреблении буквы Ё в письменном языке

На сайте Change.org создана петиция "За общеобязательное употребление буквы Ё в письменном русском языке". Мы узнали мнение специалистов по данному вопросу.

История буквы Ё в русском языке насчитывает более двух веков. Ее статус был официально закреплен законом еще в 1784 году. В конце XIX века в период бурного развития типографии, она стала вытесняться из текста буквой Е. В 1917 году употребление буквы Ё признано желательным, но не обязательным. В 1942-ом закон обязал употреблять букву Ё в школьной программе. В 1956 году букву вновь признали "необязательной". Применение буквы Ё сегодня не имеет широкого распространения, а написание или не написание в документах вызывает множество бюрократических проблем.

Несколько дней назад на сайте Change.org была создана петиция "За общеобязательное употребление буквы Ё в письменном русском языке". Piter.TV поговорил со специалистами и выяснил, нужна ли буквы Ё в современном мире.

Но вообще-то буква Ё была учреждена в свое время, и она нужна. Есть такие случаи, когда смысл получается разный (совершенный/совершённый, узнаем/узнаём) и лучше бы эту букву употреблять. Марина Тарасова, кандидат филологических наук, научный сотрудник СПбГУ

Профессор СПбГУ, доктор филологических наук Наталья Цветова рассказала, что каждая буква фиксирует смыслы, языковые особенности. И нюансы использования языка уходят, тогда, когда уходит буква, которая эти смыслы фиксировала.

Профессор СПбГУ, доктор филологических наук Владимир Коньков согласился со своими коллегами и отметил важность буквы Ё, потому что есть слова, которые читаются по-разному, например все/всё.

Любая система в графике должна придерживаться каких-то принципов и это удобнее будет для чтения. Буква Е и буква Ё – разные. Буква Е обозначает один звук, грубо говоря, звук [Э], а буква Ё обозначает звук [О]. Ведь удобнее читать, когда разные буквы отображаются разными звуками. Владимир Коньков, профессор СПбГУ, доктор филологических наук

Аствацатуров: "На сегодняшний день у нас переизбыток производства филологов".

Фото: Памятник букве Ё в Ульяновске (Фотография предоставлена путешественником maximistik на сайте tripadvisor)