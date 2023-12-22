Названа средняя зарплата филологов в Петербурге

В 57% случаев филологам предлагают работу в сфере образования.

Выпускникам филологического факультета в Петербурге в среднем готовы предложить зарплату в размере 60,5 тыс. рублей, что на 5 тыс. рублей больше, чем в предыдущем году. Исследование, проведенное аналитиками рекрутингового сервиса HeadHunter, показало, что в 57% случаев филологам предлагают работу в сфере образования. Они также могут претендовать на должности копирайтера, редактора, корректора, PR-менеджера, менеджера по маркетингу, интернет-маркетолога. Таких специалистов ищут образовательные учреждения (31,8%), IT-компании (31,6%), СМИ, рекламные и event-агентства (11%), B2B-компании (7,7%) и розничные сети (5,5%).

С точки зрения спроса на филологов, Петербург занимает второе место (3,7% предложений о работе). Ни в одном из регионов Северо-Западного федерального округа спрос на специалистов в области филологии не снизился за последний год. В Петербурге востребованность филологов увеличилась на 32% за год, в Ленинградской области – на 23%, в Архангельской области – на 31%, в Республике Карелия – на 34%, в Калининградской области – на 36%.

Более трети открытых вакансий (37%) предлагают удаленную работу, а в 4% объявлений работодатель готов предоставить гибкий график. Средняя зарплата филолога по России составила 75 тыс. рублей в прошлом году. Самые высокие зарплаты предлагаются в Сахалинской области (средняя зарплата – 129 тыс. рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (90 тыс. рублей) и Москве (79,4 тыс. рублей).

Ранее мы сообщили о том, что средняя номинальная зарплата в марте в Петербурге составила 104 тыс. рублей.

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