Аствацатуров: "На сегодняшний день у нас переизбыток производства филологов"

Писатель, филолог, доцент кафедры истории зарубежных литератур СПБГУ, директор музея Набокова - Андрей Аствацатуров поделился с PITER.TV своим мнением о количестве филологов в Петербурге и их трудоустройстве. "Насколько необходимо обучать такое огромное количество филологов и есть ли для них рабочие места?" - на этот и другие вопросы ответил писатель.

Прекрасный вопрос, сверхточный, важный, травматичный и больной. На сегодняшний день у нас переизбыток производств филологов. Ну, не секрет, что большинство филологов не трудоустраиваются по специальности. В Советском Союзе была, как вы знаете, плановая экономика и всем подлежало распределиться, все подлежали распределению, и люди шли работать в средние школы учителями английского, немецкого, французского языка. Или шли в вузы работать преподавателями языка, то есть филфак готовит в большей степени именно преподавателей, т.е. он по существу, строго говоря, сам себя воспроизводит, т.е. филология она сама себя воспроизводит. Так она устроена. Еще Фридрих Ницше говорил, что филологи создают только филологов. И вот в этом смысле, конечно, наш факультет, филологический факультет, он должен, конечно, немножко меняться, также как и филологический факультет Высшей Школы Экономики, Герценовского университета, должны быть какие-то очень серьезные реформы, но академия, т.е. академические структуры они крайне консервативны, они меняются крайне медленно. У нас существуют интересные новые программы, практикоориентированные. Вот это сейчас та задача, которую ставит перед собой, перед нами администрация Санкт-Петербургского университета, т.е. создать практикоориентированные магистратуры. Базовое знание должно закладываться в бакалавриате, а вот практикоориентированные вещи они должны происходить уже в магистратуре. Т.е. ну, во-первых, филологи могут быть востребованы. Да, конечно, в Петербурге не так много издательств, как в Москве, но, отчасти, и их мало по причине того, что люди не всегда умеют организовать издательство и не всегда понимают книжный бизнес, но всё равно, книжный бизнес худо-бедно в Петербурге очень неплохо существует. И нужны люди, которые могли бы помогать этому книжному бизнесу развиваться. Вот здесь филологическая базовое образование оно необходимо, по крайней мере, на уровне бакалавриата, но магистратура должна быть более практикоориентированна. Конечно, там должна быть наука и какие-то там 3, 4, 5, 6 человек пойдут в науку, там они поедут на стажировки за границу, вернутся сюда, сменят, в конце концов, нас, либо будут преподавать. Но, в целом, вот этот момент должен практикоориентированный, он должен, безусловно, присутствовать.