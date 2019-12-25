Приставы оставили яхт-клуб профсоюзов без выхода на сушу

Приставы собрали и увезли трапы.

Днем в четверг, 16 июля, яхтсмены города были неприятно удивлены: судебные приставы убрали мостики к причалам Яхт-клуба профсоюзов, сообщила "Фонтанка".

Капитаны сообщили, что травы увезли около полудня. С одного пирса срезали 8 трапов. Вернувшимся к вечеру с водных прогулок горожанам пришлось импровизировать с помощью смекалки и подручных средств: у кого-то нашлась деревянная лестница, у кого-то металлическая разборная.

Арбитрадный суд постановил освободить акваторию речного яхт-клуба еще в 2011 году.

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