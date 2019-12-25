На "Авито" выставили право аренды форта Тотлебен в Кронштадте

Цена вопроса – 13 миллионов рублей.

В Кронштадте выставили на продажу предложение по переуступке прав аренды (ППА) форта Тотлебен. Соответствующее объявление появилось на сайте "Авито", цена вопроса – 13 миллионов рублей.

Продавцом ППА выступила управляющая компания "Реальта", в тексте объявления отмечается, что договор аренды заключен на 49 лет, а арендная ставка в год составит чуть больше 23 рублей. Продавец посоветовал оборудовать на форте ресторан, яхт-клуб или гостиницу. Площадь форта составляет 50 тысяч квадратных метров, а протяженность – 700 метров. Строение находится под охраной Юнеско.

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Фото: Авито