Xinhua: Китай вывел на орбиту два экспериментальных спутника Shiyan-30

Аппараты будут проводить научные эксперименты в космосе.

Китай осуществил запуск двух экспериментальных спутников Shiyan-30 ("Шиянь-30"). Соответствующее заявление сделали местные журналисты из новостной газеты Xinhua. Специалисты пояснили, что космический запуск зафиксирован в 06:33 утра по времени КНР (в 01:33 утра по московскому времени) с территории космодрома "Сичан", расположенного в юго-западной провинции Сычуань. Все аппараты успешно выведены на околоземную орбиту при помощи ракеты-носителя Long March-2D.

В Китае напомнили, что спутники указанной серии предназначены для организации научных экспериментов, мониторинга окружающей среды и испытания новых технологий в космическом пространстве. Этот запуск стал 632-м для ракет-носителей серии Long March.

