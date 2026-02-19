Ученые показали прохождение Луны по солнечному диску

Событие наблюдалось со станций "Дейвис" и "Мирный".

В социальных сетях появилась комбинированная видеозапись, показывающая прохождение естественного спутника земли по солнечному диску во время недавнего затмения. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Специалисты заметили, что фиксировать редкое природное явление смогли только отечественная антарктическая станция "Мирный" и принадлежащая Австралии исследовательская антарктическая станция "Дейвис".

Невидимую во время затмения Луну, которая в такие моменты всегда обращена к Земле темной стороной (поскольку освещается Солнцем сзади), удается разглядеть благодаря исключительной чувствительности коронографа. Для того чтобы полностью прорисовать поверхность спутника со всеми лунными морями и океанами, прибору хватает ничтожной подсветки от отраженного Землёй солнечного излучения. пост из ТГ-канала

Астрономы отметили, что коронограф не видит Солнца, так как в противном случае устройство полностью бы "ослепло" в виду его чувствительности. В результате яркий солнечный диск в кадре закрыт круглой непрозрачной пластиной, которая также видна на изображении. Эксперты объяснили траекторию Луны, которая описывает дугу, тем, что спутник также двигался во время съемочного процесса. Важно уточнить, что момент космического затмения на несколько часов не совпадает с земным временем. Речь идет о задержке, в которой нуждается лунная тень для того, чтобы пройти 36 тысяч километров от нашей планеты до места размещения спутникового аппарата.

На Солнце появился огромный смайлик.

Фото и видео: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)