Xiaomi выпустит RedmiBook 16 с процессором Intel Core i7

Официальная презентация нового ноутбука состоится 8 июля.

Бренд Redmi, созданный китайской компанией Xiaomi, опубликовал ряд изображений, говорящих о скором выходе нового портативного компьютера RedmiBook 16.

Буквально в мае текущего года был выпущен ноутбук RedmiBook 16 на платформе AMD. Он имеет 16,1-дюймовый дисплей формата RedmiBook 16 на платформе AMD. Есть возможность выбрать процессор Ryzen 7 4700U (восемь ядер и потоков) или Ryzen 5 4500U (шесть ядер и потоков). Оперативная память 8 или 16 Гб, накопитель на 512 Гб или 1 Тб.

Новый RedmiBook 16 будет иметь платформу Intel и чип Core i7 десятого поколения. Ожидается также выпуск модификации на основе процессора Core i5.

Официальная презентация нового ноутбука состоится 8 июля.

Ранее Xiaomi представила умный туалет за $800.

Видео: YouTube/ From Xiaomi