На юге КАД в Петербурге перекрыли движение, пробки растянулись на километры

Днём 17 июня полностью перекрыт участок кольцевой автодороги между ЗСД и Новосельем. Внутреннее кольцо встало от Пулковского шоссе, внешнее — перед Новосельем. Официальных комментариев от дорожных служб пока нет.

Днём 17 июня на южном участке Кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге было полностью перекрыто движение. По данным "Фонтанки", ограничения ввели на отрезке между развязкой с Западным скоростным диаметром и посёлком Новоселье. В результате внутреннее кольцо КАД встало от Пулковского шоссе, внешнее — перед Новосельем. Протяжённость пробок достигла нескольких километров.

Причины перекрытия пока не называются. Официальных комментариев от дорожных служб и ГИБДД не поступало. Водителям рекомендуют искать альтернативные маршруты объезда.

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Фото: Piter.TV