Пулково первым в России внедрит беспилотную технику на территории аэропорта

Совет Федерации поддержал закон об экспериментальных правовых режимах, что открыло возможность для использования беспилотных тягачей, уборочных комплексов и патрульных устройств. Ожидается, что производительность труда вырастет на 25%, а операционные расходы снизятся на 150 млн рублей ежегодно.

Санкт-Петербургский аэропорт Пулково станет первой площадкой в России, где запустят экспериментальный правовой режим для использования беспилотной наземной техники. Об этом сообщили в компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом.

В пресс-службе отметили, что Совет Федерации поддержал закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций. Принятые изменения устраняют основные юридические ограничения и открывают возможность внедрения автономной техники на территории аэропорта.

В рамках проекта в Пулково планируют использовать беспилотные багажные тягачи, роботизированные комплексы для уборки взлётно-посадочных полос, а также устройства для патрулирования территории. Ожидается, что внедрение таких решений позволит увеличить производительность труда как минимум на 25 процентов и сократить операционные расходы более чем на 150 миллионов рублей ежегодно.

Ранее мы сообщили о том, что с момента открытия аэропорт Пулково обслужил около 2 тыс. пассажиров.

Фото: Piter.TV