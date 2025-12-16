Пулково первым в России внедрит беспилотную технику на территории аэропорта

Санкт-Петербургский аэропорт Пулково станет первой площадкой в России, где запустят экспериментальный правовой режим для использования беспилотной наземной техники. Об этом сообщили в компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом.
В пресс-службе отметили, что Совет Федерации поддержал закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций. Принятые изменения устраняют основные юридические ограничения и открывают возможность внедрения автономной техники на территории аэропорта.
В рамках проекта в Пулково планируют использовать беспилотные багажные тягачи, роботизированные комплексы для уборки взлётно-посадочных полос, а также устройства для патрулирования территории. Ожидается, что внедрение таких решений позволит увеличить производительность труда как минимум на 25 процентов и сократить операционные расходы более чем на 150 миллионов рублей ежегодно.
Ранее мы сообщили о том, что с момента открытия аэропорт Пулково обслужил около 2 тыс. пассажиров.
Фото: Piter.TV
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