Xiaomi представила умный туалет за $800

Автоматический туалет оснащен запатентованной технологией интеллектуального подъема.

Компания Xiaomi представила полностью автоматизированный умный туалет Jenner XS. Продукт выполнен в традиционной минималистичном стиле.

Автоматический туалет оснащен запатентованной технологией интеллектуального подъема. Высота сиденья туалета регулируется (от 415 до 515 мм). То есть дети от 90 сантиметров ростов смогут им пользоваться без каких-либо проблем.

Унитаз имеет технологию мягкой и эффективной водяной очистки, после которой активируется подача теплого воздуха. При приближении человека крышка сама открывается, а потом закрывается. Прикасаться к ней не нужно.

Также сиденье для унитаза имеет пятиступенчатую регулировку температуры. Стоит такой унитаз около $800, но если выбрать модель с ручным открыванием крышки, то он будет стоить $665.

Ранее Xiaomi представила первый 65-дюймовый OLED-телевизор.

Фото: Xiaomi