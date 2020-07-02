Xiaomi представила первый 65-дюймовый OLED-телевизор

В Китае продажи стартуют уже 3 июля, стоимость 1840 долларов.

Случилось то, чего многие фанаты Xiaomi ждали еще в 2019 году. Компания представила свой первый OLED-телевизор.

Xiaomi представила свой телевизор Mi TV Master Series, который имеет диагональ в 65 дюймов. Телевизор можно назвать безрамочным, так как экран занимает 98,8% передней площади устройства. Частота составляет 120 Гц. В основе лежит процессор MediaTek MT9652 c четырехъядерным CPU Cortex-A73 частотой до 1,4 ГГц. В телевизоре есть два USB-порта, три HDMI, а также RJ-45 и S/PDIF.

В Китае продажи стартуют уже 3 июля, стоимость 1840 долларов.

Ранее Xiaomi выпустила роутер Mi Router 4 Pro за $28.

Видео: YouTube/ Xiaomi Life